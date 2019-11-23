Алжир: 40-ая пятница протестов

Массовые мирные демонстрации прошли в пятницу в столице Алжира и других крупных городах страны. Их участники требовали отменить президентских выборов, намеченных на 12 декабря. Они считают, что без смены политической и системы и коренных реформ к власти опять придут кандидаты ныне правящего режима, от которых нельзя ждать реальных преобразований.

В первых рядах - правозащитники, активисты молодежных движений и профсоюзов. У многих в руках национальные флаги, а также портреты участников антиправительственных акций, арестованных за последние месяцы. "Нет репрессиям! Мы- за гражданское демократическое государство", - скандировали манифестанты.

Это уже сороковая акция в Алжире, где протесты проходят регулярно каждую пятницу с конца февраля.