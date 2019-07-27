В Алжире прошла 23-я по счёту акция протеста

Сотни людей вышли на улицы алжирской столицы, чтобы принять участие в еженедельной пятничной акции протеста, которая стала 23-й по счёту. Манифестанты добиваются демократических преобразований и отставки высшего руководства страны, включая временно исполняющего обязанности президента Абделькадера Бенсалеха. Они также отвергли учреждённую властями комиссию, чьей задачей стало установление в обществе «диалога». Люди несли плакаты с надписями «Народ требует независимости» и «Нам надоели генералы». К месту проведения акции были стянуты усиленные наряды полиции.

Массовые протесты начались в стране в феврале, когда стало известно о намерении президента Бутефлики переизбраться на пятый срок. Но и после его отставки в апреле манифестации не прекратились. Выборы нового президента были назначены на 4 июля, но затем отложены на неопределённое время из-за отсутствия кандидатов.