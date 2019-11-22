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Упражняйся, если хочешь быть здоров!

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  Елена Караева 
Упражняйся, если хочешь быть здоров!
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Девочки-подростки двигаются меньше своих ровесников-мальчиков, а мальчики, в свою очередь, тоже двигаются недостаточно. Об этом сообщается в публикации Lancet, подготовленной экспертами ВОЗ.

Cвыше трех четвертей девочек и почти 80% мальчиков двигаются - занимаются физкультурой или спортом менее часа ежедневно. Это может негативно отразится на здоровье подростков.

ВОЗ считает, что для улучшения ситуации требуется принятие неотложных мер на уровне правительств.

В соцопросе участвовали более полутора миллионов учащихся в возрасте от 11 до 17 лет из 146 стран, включая Россию.

В аналогичном опросе 18 лет назад РФ занимала 55-е место, сейчас она опустилась на 89-ю позицию.

А самыми активными оказались подростки из Бангладеш, за которой следуют их сверстники из Словакии, Ирландии и США.

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