Санья: здоровье и благополучие

Курорт Санья, на южной оконечности острова Хайнань в Китае, занял свое место на туристической карте здоровья и благополучия. Обладающее красивыми пейзажами, горячими источниками и традиционной медициной, это тропическое убежище для тех, кто хочет расслабиться и восстановить силы.

На острове Хайнань люди живут долго - многие успели отметить столетие. В чем секрет? Культурный центр Наньшань может дать ответ на этот вопрос. Этот район известен как Долина Долголетия. Здесь посетители встречаются лицом к лицу с теми, кто достиг преклонного возраста.

Деймон Эмблинг, euronews: "Почему эта долина ассоциируется с долголетием?”

Нань Чжанг, менеджер по продажам культурного центра Наньшань: "Потому что она по форме похожа на черепаху, а черепаха - символ долголетия в истории Китая".

euronews: "А в чем, по-вашему, секрет долгой жизни?"

Нань Чжанг: "Я думаю, что есть две причины, первая - это окружающая среда, люди в лучшей окружающей среде будут жить дольше. А во-вторых, возможно, их здоровые привычки в еде, они едят вегетарианскую пищу, а не высокоэнергетические продукты".

В поисках здоровой и счастливой жизни многие туристы приезжают в Санью, чтобы пройти процедуры традиционной китайской медицины. Здесь можно избавиться от болей и укрепить здоровье. До трети пациентов, ежедневно посещающих эту клинику, приезжают из-за границы.

Лина Безъязыкова из Молдавии - одна из них. Мы понаблюдали за ее лечением. У Лины шейный спондилез, поражающий суставы и диски на шее. Она пришла на акупунктуру, чтобы снять головную боль и боль в спине.

Са Рен, центр традиционной китайской медицины, Санья: "Существует много методов наружной терапии и методов лечения, сейчас мы используем иглоукалывание. У нас также есть горячие компрессы, грязелечение - это некоторые из наших методов традиционной китайской медицины. Но сейчас наиболее подходящий метод - иглоукалывание, и это признано многими европейцами".

euronews: "Какие впечатления от иглоукалывания?"

Лина Безъязыкова, пациентка из Молдавии: "Я очень рада, что приехала сюда. Врачи очень профессиональные. Здесь есть хорошие переводчики, так что у меня нет проблем с общением. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, для меня это шестая процедура. Я не принимаю таблетки, но чувствую себя очень хорошо".

А еще Санья привлекает ценителей боевого искусства тайцзи. Мягкие движения, основанные на древних китайских традициях, призваны помочь вам найти свой внутренний дзен. Этой группой руководят мать и сын - Синьхун Го и Тенгфей Шень.

Синьхун Го, инструктор тайцзи: "Тайцзи может регулировать ваше психологическое и физиологическое равновесие. С помощью плавного течения энергии и крови, ваше тело может достигать очень здоровых целей. У меня много иностранных учеников, которые приезжают изучать тайцзи в Санью. У них нездоровое тело, высокое кровяное давление, болезни сердца или проблемы с поясницей. После занятий тайцзи они могут вернуться к здоровому состоянию".

Еще одна точка притяжения для тех, кто приезжает в Санью укрепить здоровье - термальные источники. Вокруг удивительных дымящихся фумарол были построены роскошные санатории.

Дорис Диао, ассистент по маркетингу и коммуникациям: "Мы расположены в тропическом лесу. И термальные источники действительно популярны. Люди приходят сюда, потому что это полезно для здоровья и улучшения физической формы. Им здесь нравится".

Деймон Эмблинг, euronews, Санья: "Если вы хотите расслабиться и восстановить силы, Санья вам наверняка покажется тем местом, где вы действительно можете найти свой внутренний дзен".