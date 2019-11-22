Twitter запретил платную политрекламу

Запрет на размещение политической рекламы вступает в силу в Twitter с пятницы. Виджая Гадд, ответственная за безопасность популярного сервиса микроблогов, написала, что люди не должны делать выбор о поддержке тех или иных политических деятелей на основе проплаченной рекламы. при этом она не согласилась с критиками, обвинявшими соцсеть в ограничении свободы слова, отметив, что многие общественные движения набирали популярность без какой бы то ни было политической рекламы.

Пользователи теперь не смогут публиковать в Twitter пропаганду, призывы голосовать за конкретного кандидата и оказывать ему финансовую поддержку. Cообщения политического характера разрешается размещать средствам массовой информации, но лишь в том случае, если это не оценочные материалы про политические партии или отдельных политиков.

Некоторые аналитики однако считают, что предпринятых мер будет недостаточно без государственного регулирования.

"Это нуждается в действительно строгом регулировании со стороны официальных регулирующих органов, так же, как всегда регулировались традиционные оффлайн-медиа, - говорит эксперт по социальным медиа Фергюс Хей. - Если будет введено такое строгое регулирование, особенно со стороны Европейского Союза и отдельных стран, тогда можно будет вести справедливый и открытый демократический процесс, предоставляющий равные аргументы избирателям, и они смогут принять решение".

Ранее об ужесточении правил, касающихся размещения политической рекламы на своих платформах сообщила американская компания Google, а представители Facebook, не раскрывая деталей, заявили, что социальная сеть "рассматривает различные способы усовершенствования подхода к политической рекламе".

Первым серьёзным испытанием эффективности нововведений станут выборы в Великобритании.