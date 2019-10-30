Twitter запретит политическую рекламу с 22 ноября. По мнению создателя платформы Джека Дорси, в борьбе за голоса избирателей ее заказчики могут намеренно вводить в заблуждение пользователей и влиять на жизни миллионов.

Ранее под шквал критики попал глава Facebook Марк Цукерберг, который отказался от подобной идеи и вступился за свободу слова. По его мнению, о достоверности информации должны судить сами люди. Соцсеть не стала удалять содержащий неподтвержденные данные видеоролик президента США Дональда Трампа, в котором тот обвинил своего возможного оппонента на выборах 2020-года Джо Байдена в коррупции на Украине.