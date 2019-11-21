Импичмент: Трамп отрицает просьбу об услуге

Дональд Трамп после нового дня слушаний по импичменту в Конгрессе США, где показания под присягой давал американский постоянный представитель при Евросоюзе Гордон Сондланд, заявил прессе, что никаких просьб Владимиру Зеленскому в обмен на помощь США высказано не было.

Мой ответ послу: "Я ничего не просил. Ничего. Никаких "ты - мне - я тебе". Я лишь сказал президенту Зеленскому, что нужно сделать "правильную вещь". Вот что я могу сказать по этому поводу. Никаких "услуга за услугу", никаких "свои люди - сочтемся", ничего подобного не было. Дональд Трамп президент США

Дональд Трамп Фото Рейтер

Сам посол Сондланд в ходе публичных слушаний в Палате представителей пояснил, что расследование в отношении отца и сына Байденов должно (или могло) было быть, с его точки зрения, "услугой" в обмен на помощь США Украине и последующую встречу Трампа и Зеленского.

Была ли это формула - "ты - мне, я тебе"? Как я уже заявлял, если рассматривать звонок из Белого дома и состоявшийся позднее тет-а-тет, отвечу - да, была. И, в общем, это был секрет полишинеля. Поскольку все были поставлены в известность, получив сообщение 19 июля, то есть за 6 дней до состоявшегося разговора. Гордон Сондланд постоянный представитель США при ЕС

Посол Гордон Сондланд Фото Рейтер

Посол Сондланд также сообщил конгрессменам, что он вместе с главой американского Министерства энергетики Риком Перри и экс-спецпредставителем США Куртом Волкером "работали вместе с Руди Джулиани над вопросами, связанными с Украиной, по прямому поручению президента Соединенных Штатов".