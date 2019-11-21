Неаполь: вырваться из рук Каморры

Бокс как способ вырваться из гнетущей реальности и церковь XVII века вместо тренировочного зала, - это не сьемки нового итальянского фильма, это будни одного из самых злачных кварталов Неаполя Рионе Санита.

У молодых людей здесь небольшой выбор: бедность, высокие безработица и уровень преступности толкают их прямиком в ряды Каморры. Для Нико Родригеса и еще несокольких десятков ребят, которые занимаются боксом в церкви Санта-Мария-делла-Санита три раза в неделю, тренировки - жизненно необходимый глоток воздуха.

"Я занимался разными видами спорта, - рассказывает Нико, выходец из Кабо-Верде, - но бокс - единственное, что заставляет меня чувствовать себя хорошо как физически, так и морально, что позволяет выражать свои эмоции, будь то гнев или радость"...

Настоятель церкви с 2001 года, отец Антонио Лоффредо организовал в ее стенах заняти по боксу год назад. Свою миссию он видит в "воспитании в молодых людях воли к сопротивлению в сложных обстоятельствах".

"Мы побуждаем их к действию, наше послание заключается в следующем: если вы можете возвыситься над обстоятельстваим и стать хозяевами вашей судьбы в Рионе Санита, вы сможете сделать это где угодно!" - говорит Отец Антонио.

Занятия боксом ведут двое полицейских. Инициативу поддерживают и многие жители Рионе Санита, чьи близкиеоказались за решёткой и которые готовы на всё, чтобы самым страшным событием в жизни других молодых людей квартала стал пропущенный удар на ринге.