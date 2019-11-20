Венгерки против насилия

Венгерские активистки требуют подписания страной Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы против насилия в отношении женщин. В прошлом году за восьмимесячный период 27 венгерок были убиты своими партнерами.
Согласно статистике неправительственной организации "Женщины за женщин и против насилия", каждая пятая женщина, состоящая в отношениях, подвергается физическому насилию в этой стране.
Правозащитные женские организации говорят, что инициатором перемен должно стать государство.
Эта венгерка подверглась нападению, одурманиванию и побоям со стороны своего бывшего возлюбленного. Уголовный процесс длился шесть лет, и без ее вмешательства обвинения были бы сняты полностью. Она говорит, что властям не хватает элементарного сочувствия пострадавшим и они не принимают во внимание состояние жертв насилия. Такое отношение мешает женщинам обращаться в правоохранительные органы.
Однако, по словам правозащитницы Джудит Вирт, вина за такое отношение не может быть возложена на работников судебной системы, полиции или социальной сферы.
Раньше венгерское правительство обращалось за помощью к группам по защите женских прав во время подготовки сотрудников полиции и судей к работе с женщинами, которым угрожает опасность. Однако после миграционного кризиса власти решили, что эти неправительственные организации придерживаются идеологии, противоречащей государственным интересам.