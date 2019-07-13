Бьёт не значит любит: домашнее насилие в России | #КУБ

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Побои, похищение, преследования со стороны бывшего молодого человека – на все эти жалобы жительницы Ульяновска, которая пыталась спрятаться от насильника даже в Москве, российские правоохранители не обращали внимания. Но на сторону Валерии Володиной встал Европейский суд по правам человека. Теперь Россия должна выплатить женщине 25 тысяч евро.

"Европейский суд по правам человека принял первое постановление по России, в котором признал ответственность государства за домашнее насилие. Суд сказал, что власти не предотвратили эпизоды домашнего насилия, о котором они знали, потому что женщина жаловалась им после первых побоев. И также он признал впервые в России дискриминацию женщин, поскольку у нас отсутствует специальное законодательство по борьбе с домашним насилием, и суд сказал, что это заставляет женщин жить в страхе и не иметь защиты и доступа к правосудию", — говорит один из адвокатов Володиной Ольга Гнездилова.

Publiée par Маргарита Грачева sur Lundi 10 septembre 2018 Маргарите Грачевой муж отрубил кисти рук

В Орле суд приговорил к двум годам колонии бывшую участковую. Несколько лет назад местная жительница позвонила в полицию с жалобой на побои, но участковая ей ответила: "Если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте". В тот же день женщина, просившая полицию о помощи, была убита.

#КУБ Должно ли государство вмешиваться в дела семьи в случае домашнего насилия? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 11 juillet 2019

Последний год у всех на устах фамилия Хачатурян. Сестрам, которых обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору, грозит от 8 до 20 лет тюрьмы. Но адвокаты настаивают на том, что девушки, которые на протяжении многих лет подвергались насилию, действовали в целях самообороны. В четверг появилась информация о том, что Следственный комитет посмертно возбудил уголовное дело в отношении отца девушек. Сестер поддержали многие знаменитости, среди которых фронтмен System of a Down Серж Танкян, Тина Канделаки, Ксения Собчак. Во многих городах прошли пикеты в поддержку девушек.

A very tragic case in the Russian courts is further unveiling the failure of that system towards victims of domestic... Publiée par Serj Tankian sur Vendredi 21 juin 2019

"Спрашивают, что я думаю о деле сестер Хачатурян. Если бы мой отец заставлял меня "совершать с ним действия сексуального характера", как сказано в обвинении, я бы тоже его убила", — написала главный редактор канала RT Маргарита Симоньян.

Иначе к этой ситуации относится глава Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев. Он предостерегает "общественность, что в случае безнаказанности детей за преднамеренные убийства пап или мам, возможны случаи "подражания" подобному варианту среди подрастающего поколения по отношению к своим родителям".

Кристине Шидуковой грозит тюремный срок за то, что она убила мужа-насильника

Кристина Шидукова может оказаться в тюрьме за то, что в попытке самообороны убила мужа-насильника. Маргарите Грачевой полтора года назад супруг отрубил кисти рук, а Елену Верба муж 57 раз ударил ножом.

Только по официальным данным в прошлом году было зарегистрировано почти 35 тысяч преступлений, связанных с семейно-бытовым насилием. По словам начальника одного из управлений МВД Юрия Валяева, после решения Госдумы декриминализировать побои – если преступление совершено впервые - полиция смогла сконцентрироваться на профилактической работе. Но один из авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Алена Попова убеждена, что за два года ситуация изменилась катастрофически.

Елену Верба муж 57 раз ударил ножом

"Государственная дума своей декриминализацией назвала домашнее насилие в виде побоев: синяки, ссадины, кровоподтеки или без следов – не преступлением, а правонарушением. Правонарушение – это проход на красный свет светофора и неправильная парковка. Такое же правонарушение у нас сейчас если ты клюшкой от гольфа или клюшкой от хоккея побил домочадца. Например, муж жену в Томской области клюшкой побил и заплатил 5000 рублей. 5000 рублей стоит одна неправильная парковка в городе Москва".

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