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Хорватия

Дональд Туск избран председателем Европейской народной партии

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  Мария Горковская 
Дональд Туск избран председателем Европейской народной партии
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Новым председателем Европейской народной партии избран Дональд Туск. В ходе конгресса этой ведущей политической силы ЕС в Загребе уходящий глава Евросовета призвал активней бороться против "популистов, манипуляторов и диктаторов"

"Спасибо за доверие, за голоса. Благодаря вашей поддержке я снова стану председателем. А ведь быть действующим главой ЕНП гораздо лучше, чем бывшим главой Европейского совета", - пошутил Туск.

В результате майских выборов в Европарламент правоцентристы лишились части мандатов на фоне усиления позиций популистов.

"Нашей партии нужны перемены. Мы должны вырасти, научиться приспосабливаться к новым условиям. Это не значит - поставить под сомнение общие ценности... У Туска собственный стиль, свой подход. Но за его плечами - большой опыт. Он возглавлял Евросовет, был ключевой фигурой во время переговоров по "брекситу". К тому же, у него богатый опыт политической работы", - говорит госминистр по европейским делам Ирландии Хелен МакЭнти.

"Скорее всего, мы будем уделять особое внимание таким вопросам, как верховенство права, уважение демократии прав человека. Уверен, с таким руководителем мы наголову разобьем популистов в ближайшие же пять лет", - считает Нил Ричмонд, делегат из Ирландии.

В конгрессе ЕНП принимают участие около 2 тысяч делегатов. В Загреб приехали, в том числе, канцлер Германии Ангела Меркель, уходящий председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и избранный - Урсула фон дер Ляйен.

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