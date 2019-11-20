Swedbank проверяют из-за связей с "Калашниковым"

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank объявил о начале внутренней проверки сотрудничества с российским военным концерном «Калашников». Поводом для разбирательства стали публикации об использовании банка в схемах отмывания денег из России и о нарушении наложенных на концерн американских санкций. По словам главы Swedbank Йенса Хенрикссона, внутреннее расследование должно завершится в начале следующего года, результаты проверки обещают обнародовать:

«Я не буду комментировать то, что мне стало известно. Я не буду подтверждать данные о личностях наших клиентов. Я скажу так: я ошеломлён. Я приму эту информацию к сведению. Я удостоверюсь, чтобы аудиторы получили все материалы и проверили их».

Телеканал SVT ранее сообщил, что данные о сотрудничестве банка с концерном «Калашников» легли в основу расследования Минфина США. До этого эстонское отделение Swedbank оказалось в центре крупного скандала из-за обвинений в отмывании денег, в том числе поступивших из России.