Помилование в обмен на доказательства

На Мальте арестован подозреваемый в причастности к резонансному убийству журналистки Дафне Каруаны Галици.

Полиция надеется узнать имя заказчика: по данным следствия, арестованный выполнял роль посредника в организации взрыва арендованного автомобиля, в котором находилась журналистка.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что в обмен на дачу показаний предполагаемому посреднику предложено помилование:

"Мы договорились с адвокатом этого человека о беспрецедентном шаге: я подпишу письмо с обязательством с моей стороны и компетентных органов, что в случае если власти получат всю необходимую информацию и доказательства, которые можно будет подтвердить в суде, то я буду рекомендовать президентское помилование. Если этот человек будет сотрудничать с полицией, а предоставленные им доказательства будет достаточными для судебного преследования заказчика, то он получит президентское помилование".

Самая известная журналистка Мальты Дафне Каруана Галиция занималась антикоррупционными расследованиями, получала угрозы в свой адрес и была убита в октябре 2017 года. Обвинения предъявлены трем исполнителям убийства.