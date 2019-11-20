Мигрантов переселят в закрытые центры

Греция закрывает переполненные лагеря для беженцев на островах и возводит закрытые центры с более жесткими условиями пребывания. В них будут ожидать депортации мигранты, чьи шансы получить убежище равны нулю. Это позволит усилить контроль над передвижением нелегалов и ускорить процедуру рассмотрения тысяч до сих пор необработанных ходатайств, уверяют пришедшие к власти в стране консерваторы.

"Вот лагерь для беженцев "Мория". В расположенных на небольшом участке жилых помещениях уже разместились 17 тысяч человек. Согласно нашему плану, лагерь большую территорию. Мы строим новый центр с нуля. Для начала он вместит как минимум 5 тысяч беженцев", - отметил замминистра обороны Греции Алкивиадис Стефанис.

Все изменится к лучшему, обещают власти правозащитным организациям. Те уже давно бьют тревогу в связи с невыносимыми условиями жизни в "Мории". В какой-то момент рассчитанный на 3 тысячи человек лагерь стал "домом" для более чем 15 тысяч. Здесь не раз вспыхивали пожары, гибли люди.

Теперь тут будут лишь встречать "вновь прибывших" и провожать тех, кому, по решению властей, придется вернуться на родину. Покидать лагерь по собственному желанию они не смогут.

"Открытый, закрытый центр... По мне, так нет никакой разницы. Никто отсюда не уедет. Как из тюрьмы, из "Алькатраса". Власти обязаны отыскать и отправить этих людей домой. Все происходящее ужасно несправедливо по отношению к местному населению", - говорит житель Лесбоса.

"К заявлениям правительства относятся с некоторой долей скептицизма, хотя жители острова и вздохнули с облегчением. В то же время все больше мигрантов прибывают сюда из Турции, в "Мории" введен режим повышенной готовности. Многие уверены: чтобы справиться с ситуацией, необходимо принять и другие срочные меры", - передает из Греции Костас Целлос, корреспондент Euronews.