Мигранты устали ждать

218 дней. Именно столько прибывающим в Грецию мигрантам приходится ждать, пока власти страны не изучат их прошение об убежище. Необработанными сегодня остаются 68 тысяч ходатайств.

Халили из Афганистана. Ему 23. До острова Лесбос он добрался два месяца назад, но к рассмотрению его дела миграционные службы приступят лишь в июле 2020 года.

"Я хочу уехать в Германию, но застрял здесь. В этой тюрьме. Тут многие начинают сходить с ума", - говорит Халили.

1 ноября национальный парламент одобрил законопроект, который ускоряет рассмотрение прошений и ужесточает процедуру. Так, страдающие посттравматическим стрессовым расстройством беженцы не смогут рассчитывать на снисходительное обращение миграционных служб.

"Но ведь широко известно, что люди с этим психическим расстройством многое преувеличивают во время собеседования, не все помнят. Конечно, это влияет на рассмотрение их дела. О какой справедливости может идти речь?" - говорит Софи МакКанн, сотрудница организации "Врачи без границ".

В прошлую субботу в лагере "Мория" умер 9-месячный ребенок. По словам правозащитницы, ограничение доступа к медицинской помощи приведет к новым трагедиям.

"Малыш умер. Но бедам Мории нет конца с 2015 года, когда разразился миграционный кризис. Греческие власти в состоянии повышенной готовности: приближается зима, худшее - впереди", - отмечает Костас Целлос, корреспондент Euronews.

Новый закон вступит в силу 1 января. Пока же основное "миграционное бремя" ложится на плечи сотрудников центров. Те называют правительственные меры недостаточными.

"Мы двигаемся в правильном направлении. Процедура предоставления убежища будет ускорена. Будут определены более четкие сроки для рассмотрения ходатайств. Но необходимо убедиться, что получившие отказ действительно вернуться в Турцию", - говорит Димитрис Вафеас, замдиректора лагеря "Мория".

До конца года правительство рассчитывает переселить на материк около 20 тысяч мигрантов из переполненных лагерей на островах. При этом, только за последние четыре дня границу Турции и Греции пересекли еще 2 тысячи беженцев.