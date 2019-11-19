Карлос Гон: год под арестом

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлос Гон был арестован ровно год назад. Во вторник его адвокаты подвергли жесткой критике японскую систему правосудия и в очередной раз заявили о невиновности своего клиента.

В интервью французским СМИ адвокат Франсуа Зимере рассказал об условиях содержания Карлоса Гона в одиночной камере до того как он был освобожден под залог. "Он находился в тюрьме, в которой приводят в исполнение смертные казни. На этаже, где была расположена его камера, вешают людей. И чтобы забрать тело, родственники должны оплатить стоимость веревки. Это тоже Япония".

Минувшей весной Карлоса Гона дважды освобождали из тюрьмы, он был отправлен под домашний арест под залог, общая сумма которого составила 13,5 миллионов евро.

Бывшему топ-менеджеру предъявлены четыре обвинения — которые он отрицает — включая сокрытие доходов и личное обогащение за счет денежных переводов в дилерские центры на Ближнем Востоке.