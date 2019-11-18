Помощь ЕC палестинцам. Репортаж с Западного берега

Этот выпуск передачи "Вкратце из Брюсселя» был снят на Ближнем Востоке. Брюссельский корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва отправилась на Западный берег реки Иорданпо приглашению Евросоюза. Его роль в мирном процессе в последнее время ставится под сомнение, так же, как и решимость Соединённых штатов примирить израильтян и палестинцев.

Евросоюз стал для палестинской национальной администрации основным поставщиком финансов после того, как в 2018 году США прекратили оказывать ей помощь через ООН.

На Западном берегу деньги евросоюза помогают содержать местные органы власти и создавать инфраструктуру. Миллион евро израсходован на строительство в деревне аль-Окбан школы и детского сада, на открытии которых присутствовал министр образования Палестинской автономии:

«Обеспечить нашим детям физическое, умственное, эмоциональное и духовное благополучие — это настоящий вызов, - сказал Марван Авартани. - Условия, в которых мы живем, трудности и лишения, с которыми наши дети сталкиваются изо дня в день, - это вызов для родителей, для школьной системы и для общины. Всем им приходится иметь дело со всякого рода социальными и психологическими расстройствами".

Весь набор бедственных условий, о которых говорил министр, можно увидеть в нескольких километрах от школы, рядом с лагерем беженцев Аль-Айда. Он частично окружен забором, по другую сторону которго находится еврейское поселение, и расположен недалеко от главного контрольно-пропускного пункта между Иерусалимом и Вифлеемом.

В эту зону регулярно совершаются вторжения израильские силы безопасности. Местные жители сняли на мобильные телефоны сцену задержания этими солдатами семилетнего мальчика, который провёл после этого шесть дней за решёткой. Его отец вспоминает, как в 14-летнем возрасте он сам был подобный образом арестован:

«В тюреме моя камера была размером метр на метр, как могила, - говорит на Али Ид Абуакер. - Меня там продержали три месяца и 10 дней. Теперь у меня проблемы во всем теле».

Заживлять душевные раны от подобных событий помогает Аллегра Пачеко. Она возглавляет группу защиты пострадавших, созданную Агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, которое управляет лагерем с 1950 года:

«Много раз израильтяне использовали шумовые гранаты, слезоточивый газ, они отправлялись в определенные районы, где производили аресты, - говорит Пачеко. - Некоторых детей задерживали и освобождали на следующий день, а некоторых отправляли под стражу. Такое административное заключение без предъявления обвинений может продолжаться месяцами".

Палестинская администрация хочет, чтобы Евросоюз не ограничивался гуманитарными усилиями, а способствовал также решению ближневосточного конфликта на основе принципа двух государств — европейского и арабского.

«Я призваю Европу взял на себя ведущую роль в создание коалиции для прекращения оккупации в рамках принципа двух государств, - сказал глава палестинского кабинета Мухаммед Штайе. - Если президент Трамп не видит реальности, он будет обречен на провал».

Последнее замечание премьер-министра относится к так называемой «Сделке века». Это американский план возобновление мирного процесса при одновременном направлении крупных инвестиции на Ближний восток. Израиль требует, что все арабские державы признавали его право на существование.

Профессор Университета имени Бар-Илана в Тель-Авиве не видет перспективы ни в европейском подходе к конфликту, ни в американском плане его решения:

«Все разговоры о фактических деталях этого плана в значительной степени не имеют значения, потому что в ближайшие несколько лет не будет решения на основе принципа двух государств, этого не произойдет, - сказал Джонатан Ринхольд. - Тогда возникает вопрос: что мы можем сделать практически, чтобы такой результат стал более вероятным? Ответ - привлечь арабские государства Персидского залива к улучшению отношений с Израилем, который, со своей стороны, может обеспечить большую свободу передвижения, замораживание строительства поселений и передачу под гражданский контроль частей Западного берега, всё ещё находящихся под израильским гражданским контролем".

Одно из крупнейших строительств происходит в Иерусалиме, который израильское правительство объявило своей столицей. Из районов поселений изгоняют палестицев. Они же претендуют на восточную часть города, желая видеть его своей будущей столицей.

Семья Мухаммеда Аль Саббаха проиграла 35-летнюю судебную тяжбу за право остаться в своём доме. Самого его могут выбросить на улицу в любой день.

«Мы не забудем того, что они сделали не только с моими родными, но и с другими семьями в нашем районе и во всем Иерусалиме, - говорит Аль Саббах. - Нашей проблеме нет решения ».

Разногласия по поводу принадлежности Иерусалима усугубил перенос в него посольства США в 2018 год. Этот шаг нашел сторонников в Центральной и Восточной Европе.