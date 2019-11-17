Юбилей "бархатной революции" на фоне массовых протестов

В Праге в воскресенье отметили 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии. В чешской столице состоялись массовые шествия в память о студенческой акции 17 ноября 1989 года, с которой и начались главные события. Один из маршей завершился на Народни тршида, повторив маршрут легендарного выступления студентов. Ведущие политики, жители и гости Праги возложили венки, а также зажгли свечи у памятника революции.

Тем временем на Виноградском кладбище города главы оппозиционных партий: TOP 09, гражданских и христианских демократов и движения "Старосты и независимые" почтили память лидера диссидентов Вацлава Гавела, ставшего первым посткоммунистическим президентом республики.

В Национальном музее Чехии состоялись торжественная церемония, посвященная знаменательной дате. В ней, помимо чешского премьера Андрея Бабиша, приняли участие главы стран Вишеградской группы - Словакии, Польши, Венгрии, а также спикер Бундестага Вольфганг Шойбле.

Бабиш во вступительной речи подчеркнул мужество Гавела, отметив, что сам он не был таким отважным человеком и состоял в компартии, чем совсем не гордится. Председатель правительства выразил благодарность всем, кто в ноябре 1989 не побоялся выйти на улицы.

Накануне в Праге состоялся общенациональный митинг, в котором участвовали более 200 тысяч человек. Они призвали премьера Бабиша разрешить конфликт интересов: избавиться от своего холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или покинуть пост до конца этого года.