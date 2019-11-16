Споры о Чёрном Пите: традиция или расизм?

Ежегодное прибытие Синтерклааса (Святого Николая в Нидерландах и Бельгии) в последние несколько лет становится темой для споров.
И все из-за Черного Пита — помощника Синтерклааса. По традиции, он доставляет послушным детям подарки через дымоход в День святого Николая, который приходится на 5-6 декабря. Причём таких помощников у Синтерклааса много.
Черного Пита принято изображать с чёрным или коричневым лицом, с чёрными кудрявыми волосами и ярко красными губами. И именно внешность персонажа все чаще становится поводом для обвинений в расизме.
Ярые противники традиционного Черного Пита требуют от властей изменить внешность персонажа, предлагая наносить на его лицо несколько тёмных пятен как будто от сажи.
В день святого Николая в католических странах дети вечером выставляют свою обувь за порог, а утром находят там сладости.