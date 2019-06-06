"Цыганский цирк - жертва расизма"

"Мы стали жертвами расизма", - жалуются артисты цыганского цирка во Франции. "Мы не можем установить шатер ни в Ренне, ни в Лилле, ни в Страсбурге, ни в Нанси", - говорят руководители. Обычно гастроли этих артистов начинаются в конце мая, но, по их словам, в последнее время им стало сложнее найти площадку для выступлений.

В прошлом цыганский цирк не раз подвергался нападениям вандалов. Преступники били окна в фургонах и ломали технику.

"Проблема в том, чтобы найти площадки в городах, на которых мог бы выступать цыганский цирк. Нет никаких подвижек. И я убежден, даже более того, у меня есть доказательства, что причина тому – слово «цыганский»", - говорит руководитель цирка Александр Романес.

В свою очередь в мэрии города Лилля заявили, что не получали никакого обращения от цыганского цирка. Власти Страсбурга говорят, что цыганские артисты попросили разрешение выступить на рождественской ярмарке, и эта просьба будет рассмотрена на следующей неделе.