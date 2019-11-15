Два восхода за окном

Сразу два мировых рекорда побила австралийская Qantas -Куантэс , выполнив первый в истории беспересадочный экспериментальный рейс из Сиднея в Лондон. Это самый протяжённый перелёт лайнера коммерческой авиакомпании и самый продолжительный: 17,8 км Boeing 787-9 Dreamliner преодолел за 19 часов 19 минут. На его борту были 50 человек.

"Полет прошел успешно, - говорит командир экипажа Элен Тренерри, - никаких проблем у нас не было. Мы вылетели из Лондона, где было темно, пасмурно, очень холодно и сыро, а вышли здесь под палящее солнце. Это был прекрасный полёт".

Компания Qantas, которую называют "Летающий кенгуру", запустила проект из трёх испытательных беспосадочных полётов. Если это будет прибыльно и рационально, то такие пассажирские рейсы будут запущены в 2023 году. В октябре Qantas провела другой экспериментальный беспересадочный полёт Нью-Йорка - Сидней.

Полётом из Лондона в Сидней пассажиры остались довольны:

"Это просто фантастика! Я чувствую себя прекрасно. Честно говоря, я сейчас чувствую себя намного лучше, чем обычно во время таких перелётов".

Задачей эксперимента было также понять, насколько безопасны столь длинные рейсы для здоровья пассажиров и пилотов. Тестовый полет продлился на 50 минут дольше, чем самый долгий регулярный рейс Сингапур - Ньюарк сингапурского авиаперевозчика. За это время пассажирам довелось увидеть два восхода солнца: в Европе и в Азии.