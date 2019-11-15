Турция выдворяет боевиков ИГ в Европу

Анкарой начат процесс выдворения боевиков ИГИЛ из депортационных центров, где они содержались.

В четверг в Германию она отправила шестерых боевиков, в числе экстрадированных есть и ребенок.

Официальный Берлин со своей стороны подтвердил, что Турция намерена вернуть Германии по меньшей мере 10 джихадистов и джихадисток. Это трое мужчин, пять женщин и двое детей.

К этому моменту известно, что с территории Турции уже были выдворены американец иорданского происхождения и датчанин. Последнего задержали по прибытии в аэропорту Копенгагега.

Анкара в этой связи предупредила, что в местах заключения в настоящий момент находятся почти триста боевиков ИГ, у которых имеются паспорта стран-членов и ЕС, и что все они будут отправлены в государства, гражданами которых являются.