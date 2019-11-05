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Сирия

Турция задержала сестру основателя ИГИЛ

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  Андрей Позняков 
Турция задержала сестру основателя ИГИЛ
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U.S. Department of Defense/Handout via REUTERS
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Турция, по некоторым данным, задержала сестру лидера террористической группировки «Исламское государства» Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, 65-летнюю Расмию Авад вывезли в ходе спецоперации из приграничного сирийского города Азаз. Агентство отмечает, что её хотят допросить об устройстве ИГИЛ. По данным Reuters, вместе с предполагаемой сестрой лидера группировки «Исламское государство» задержали её мужа и невестку.

В конце октября США объявили о гибели Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации. Впоследствии было опубликовано сообщение о его смерти от имени ИГИЛ — с призывами отомстить Соединённым Штатам Преемником лидера группировки называют Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши.

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