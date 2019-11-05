Турция задержала сестру основателя ИГИЛ

Турция, по некоторым данным, задержала сестру лидера террористической группировки «Исламское государства» Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, 65-летнюю Расмию Авад вывезли в ходе спецоперации из приграничного сирийского города Азаз. Агентство отмечает, что её хотят допросить об устройстве ИГИЛ. По данным Reuters, вместе с предполагаемой сестрой лидера группировки «Исламское государство» задержали её мужа и невестку.

В конце октября США объявили о гибели Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации. Впоследствии было опубликовано сообщение о его смерти от имени ИГИЛ — с призывами отомстить Соединённым Штатам Преемником лидера группировки называют Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши.