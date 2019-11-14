Венеция хочет жить

Высокая вода в Венеции стала отступать, но после недавнего прилива её жители с ещё большим беспокойством смотрят в будущее. Они требуют от властей ответить на вопрос о том, как продвигаются дела со строительством системы особых барьеров, призванных защитить город от наводнений.

Обещанный инновационный инженерный проект всё ещё не завершён, но и он не панацея от всех опасностей.

"Проекты парализуют как климатические, так и политические причины", - считает этот молодой венецианец.

Возведение системы из 78 выдвижных ворот для защиты Венеции и её неповторимого художественного наследия от высоких волн, вторгающихся в лагуну, обрастает всё новыми затратами: по последней оценке, стройка обойдётся в 5,5 млрд евро. Из-за сопровождающих её коррупционных махинаций и правовых проблем принимались не лучшие решения: так, недавняя попытка проверить часть барьера на устойчивость вызвала тревожные вибрации, и инженеры обнаружили, что подводные сваи проржавели. Строительство было остановлено до устранения недостатков.

"Мы уже работаем над проблемами Венеции, годами разрушающими город, но нам необходимо создать специальный комитет для принятия окончательных решений", - обещает премьер-министр Джузеппе Конте.

Другой источник беспокойства - круизные лайнеры. В прошлом года венецианцы на неофициальном референдуме проголосовали о запрете входа в лагуну, но официальных действий от властей так и не дождались. Венеция перегружена туристами, а население исторической части города сокращается: в 1951 году здесь жили 175 тысяч человек, а сейчас - всего 50 тысяч.