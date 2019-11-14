Индия: верблюжий базар в Раджастхане

Тысячи туристов из разных стран мира приезжают в индийский штат Раджастхан, чтобы увидеть так называемый верблюжий базар. Но здесь - не только совершаются многочисленные акты купли-продажи. В течение нескольких дней организаторы проводят гонки на верблюдах, конкурсы красоты среди животных, всевозможные соревнования между местными жителями и туристами, женскими и мужскими командами. Зрители наслаждаются танцами, песнями, выступлением акробатов. Ну, а самое любимое развлечение туристов - катание на верблюдах.