Горящие факелы, пение польского гимна - 11 ноября десятки тысяч националистов с краcно-белыми государственными флагами вышли на свой традиционный марш в Варшаве в День независимости страны. В этом году мероприятие проходит под лозунгом "Чтобы Польша была польской"; его организаторы - объединения "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь".

Священник Гжегож Лисецкий - приехал города Седльце на востоке Польше.

"Только под крестом Польша - это Польша, - говорит он. - Крест лежит в основе всего, что мы строим, с крестом Польша связана нерушимыми узами с самого момента своего создания".

О патриотизме и защите традиционных ценностей говорят и другие манифестанты:

"Есть только одна Польша, и не важно, где мы находимся: в Отвоцке, Варшаве или Закопане. Это наша мать, наша родина, и мы должны любить ее».

"Польша - это не Брюссель", "Бог честь и Родина", - скандируют манифестанты. Марши независимости, как из называют, прошли во многих польских городах.

Во Вроцлаве городская мэрия мероприятие отменила, основав своё решение тем, что во время шествия скандировались антисемитские лозунги. Полиция применила для разгона участников марша водометы .

В тот же день в Варшаве состоялись официальные торжества по случаю 101-ой годовщины независимости страны. Военный парад прошёл на центральной площади столицы, которая носит имя маршала Юзефа Пилсудского, первого главы возрождённого Польского государства.

Президент Анджей Дуда возложил венок к могиле Неизвестного солдата. В торжественной церемонии приняли участие члены правительства Польши и депутаты парламента, а также представители всех польских политических партий и зарубежных дипмиссий.