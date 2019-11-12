Операция в секторе Газа

Баха Абу Аль-Атта, один из полевых командиров палестинской группировки "Исламский джихад", был убит во вторник на рассвете в результате ракетных ударов израильских вощеных по его дому в секторе Газа. По данным местных врачей, в ходе обстрела погибла также одна женщина, ещё несколько человек получили ранения.

Израильское командование заявило? что операцию по ликвидации aль-Атты санкционировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Ранее он обвинил палестинца в организации недавних ракетных и снайперских обстрелов территории еврейского государства, а также в планировании новых.

Группировка "Исламский джихад" смерть Бахи Абу аль-Атты подтвердила, пригрозив отомстить за него. Из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены, по данным израильской стороны, по меньшей мере 50 ракет; около 20-ти из них перехватила система ПВО "Железный купол".