Израиль нанес удар по сектору Газа

В результате израильского ракетного удара по сектору Газа по меньшей мере погиб один палестинец. Об этом сообщило информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения. Ранее пресс-служба армии обороны Израиля заявила, что авиация нанесла авиаудары по ряду объектов ХАМАС в ответ на обстрел со стороны анклава.

В минувшую пятницу по территории еврейского государства из сектора Газа были запущены 10 ракет, 8 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Одна из ракет попала в жилой дом в городе Сдероте на юге страны. Пострадавших нет. Зданию нанесен ущерб.

Обстановка на границе с палестинским анклавом обострилась накануне, когда у стены безопасности прошел "Марш возвращения". В ходе столкновений с израильскими военными, по данным минздрава Газы огнестрельные ранения получили 57 палестинцев.