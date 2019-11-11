WTM в Лондоне: туроператоры сверили часы

Более 50 тысяч представителей индустрии путешествий собрались в начале ноября в Лондоне на отраслевой слет World Travel Market, показав, какие тенденции и решения доминируют сегодня на этом рынке. Вот краткий обзор мероприятия.

Индия - одна из древнейших цивилизаций мира и одно из самых широко представленных на выставке этого года направлений. История, культура, традиции этой древней страны привлекают миллионы путешественников. От Гималаев до тропических лесов на юге - такая разная Индия остается бессменным фаворитом в списке дальних адресов.

Рупиндер Брар из министерства туризма Индии пояснила: "У нас очень много культурных памятников, наследия, к которому вновь и вновь обращаются туристы. Мы не столько хотим разрабатывать новые направления, сколько пытаемся по-новому представить миру наши достопримечательности. В Индии такая красивая природа - есть и холмы, и горы, и реки, здесь возможны и рафтинг, и пеший туризм. И, конечно, наша страна - это огромный пласт духовности. Мы не хотим,чтобы человечество забыло Махатму Ганди, нашего посла мира".

Как глубоко сегодняшний турист может окунуться в реальную, повседневную жизнь Индии?

Рупиндер Брар перечислила лишь несколько опций: "Вы можете пожить в поселении, деревне, а можете найти кров в индийской семье - это даст вам незабываемый, подлинный опыт. Вы можете попробовать местную еду, познакомиться с нашими танцами, культурой, искусством, ремеслом. Как видите, вы можете просто пожить жизнью нашего обычного человека".

Изменение климата - проблема которую туристическая отрасль не не может игнорировать. Сегодня все больше путешественников и туроператоров делают ставку на экотуризм. В Саудовской Аравии, где идет строительство уникального курорта на Красном море, бережное отношение к окружающей среде поставлено во главу угла.

Проект признан одним из самых передовых в сфере туризма премиум-класса. Экологически безопасные решения, передовые технологии - Саудовская Аравия обещает изменить подход к организации отдыха.

Джон Пагано возглавляет компании, реализующую строительство курорта: "Мы возводим 50 отелей, новый международный аэропорт, городок, в котором будут работать 35 тысяч человек. Это видимая часть проекта, Но есть и невидимые глазу преобразования. К примеру, мы стремимся полностью обеспечить курорт энергией из возобновляемых источников - круглосуточно и круглогодично. У нас не будет нужды свозить отходы на свалки, у нас не будет отработанного пластика. Мы собираемся функционировать в углеродно-нейтральном режиме.

Такой подход стал возможным благодаря программе властей Саудовской Аравии, она называется Vision-2030. Ее задача - диверсифицировать экономику, освоить чистую энергию и открыть новые перспективы на рынке труда. Туризм - важный сектор экономики. На мой взгляд, преобразования идут не только в отрасли, но и в стране в целом - она становится более открытой. Пару недель назад власти анонсировали переход на электронные визы, это вызвало всплеск интереса. Уже в первые дни было получено 75 тысяч запросов из 49 стран. Это доказывает, насколько велик в мире интерес к Саудовской Аравии".

В перечне направлений-фаворитов на выставке в Лондоне, как и в прошлые годы, значилась Греция с ее пляжами, морем и богатейшим культурным наследием. Греческие власти и турператоры ищут новые форматы приема гостей. Мминистр туризма Гарри Теохарис пояснил: "Мы сохранили наши традиции, свое "я". У нас даже большие отели, работающие по системе "все включено", теперь нередко предлагают гостям ужины за пределами комплекса, в каких-то интересных местах. У нас хватает малоизученных направлений, которые могут быть очень притягательны, в том числе и своей атмосферой. Наряду с большими городами, Афинами, Салониками, стоит посмотреть города поменьше. Там можно отдыхать круглый год, мы разрабатываем программы по приему гостей в разные сезоны. Не стоит забывать, что Греция - это не только море, но и горы, горнолыжные курорты, а значит, возможность самого разнообразного спортивного досуга и приключений".

Испанская Валенсия также делает ставку на уникальную комбинацию пляжного отдыха и возможности глубокого знакомства с местной культурой. Этот известный средиземноморский туристический адрес удивит гостей разнообразием сценариев отдыха.

Химо Пуиг из региональной администрации рассказал: "У нас гости могут приобрести совершенно уникальный опыт и впечатления, речь идет не только о прекрасных пляжах и солнце. Нет, мы предлагаем культурные мероприятия, гастрономические открытия, участие в фестивалях, погружение в жизнь местного населения. Турист - это прежде всего человек, мы в все в известном смысле туристы. А значит, все хотим каких-то новых приятных впечатлений и переживаний, ищем контакта с людьми, с местной общиной. Валенсия предлагает гостеприимство, безопасность и внимание к деталям. Мы хотим, чтобы наш турист активно участвовал в разработке сценария своего отдыха, чтобы сам решал, выбирал, воплощал в жизнь".

Токио - один из самых известных мегаполисов мира - стал настоящей жемчужиной лондонской туристической выставки этого года. Столица Японии, которая, как известно, никогда не спит, предлагает гостям всевозможные впечатления днем ​​и ночью. Она привлекает и тех, кто любит спорт: интерес этой группы гостей подогревает подготовка к Олимпиаде, стартующей здесь в следующем году.

Акито Тадокоро из департамента по продвижению туризма рассказал: "У нас только что закончился чемпионат мира по регби, он имел большой успех, привлек немало европейских гостей, многие побывали у нас впервые. Думаю, что в следующем году, во время Олимпиады- 2020 года, нам стоит ждать подобного всплеска интереса. Токио - столица Японии вот уже 400 лет, у нас накоплен огромный багаж, интересный для туриста. Мы можем предложить гостям невероятные открытия и уникальные впечатления. Тоико - квинтэссенция Японии, настоящий город контрастов".

Многие путешественники отправляются за границу и за оздоровлением. Объем рынка медицинского и оздоровительного туризма составляет без малого 600 миллиардов евро в год. Болгария традиционно остается одним из главных адресов для тех, кто стремится совместить приятное с полезным. Море, множество природных источников с целебной водой, качественный сервис - за здоровьем, новыми впечатлениями только в прошлом году в Болгарию съездили 9 миллионов иностранцев. Николина Ангелкова, министр туризма Болгарии, уточнила: "У нас есть все начиная от косметических процедур и массажа и заканчивая современными методами лечения и реабилитации. В стране - свыше 1600 природных горячих источников. Мы пока задействуем только 600. Как видите, у нас огромный потенциал для расширения рынка медуслуг, привлечения инвестиций.

Наши источники отличаются минеральным составом, соответственно, каждый может подобрать нужное именно ему. В туристическом секторе у нас работают очень приятные и профессиональные люди, в сущности, они и есть основа нашего турбизнеса".

Из Европы в Африку - Черный континент и его природные богатства остаются в фокусе пристального внимания международных туроператоров. Марокко - страна, где вас ждут гостеприимные древние города, морские и горные курорты, радушие, комфорт и изысканная кухня. В 2018 году королевство посетили 12 миллионов человек, любителей аутентичного отдыха и роскошных брендов.

Джамал Юнис Килито из национального туристического департамента Марокко рассказывает: "В Марокко вы можете найти самые известные люкс-отели, но не они формируют наше представление о марокканской роскоши. Мы предлагаем гостям иную концепцию - к примеру, роскошную палатку для ночевки в пустыне или прогулку на воздушном шаре: с высоты вы увидите захватывающие дух пейзажи!

Роскошь в Марокко встраивается в пространственно-временные координаты, в пейзаж и традиции. Мы с пристальным вниманием учитываем все потребности туристов. Как видите, мы не говорим о роскоши больших денег, мы предлагаем роскошь, доступную каждому".

Выставка World Travel Market — одно из крупнейших событий в туристическом мире, предназначенное для профессионалов отрасли. В 2019 году она проходит в 40-й раз. Москва была представлена на мероприятии стендом, объединившим более 30 компаний-поставщиков услуг в сфере туризма.