Обрушение крыши в петербургском университете

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша корпуса Исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Из здания эвакуированы более 80 человек, часть из них пришлось выводить по лестницам из окон. По словам очевидцев, спасательные службы прибыли быстро, паники не было.

МЧС сообщает, что погибших нет. Данных о серьёзно пострадавших не поступало.

Также, по словам ректора вуза, нет людей под завалами (ранее сообщалось о том, что в разрушенных помещениях могли оставаться люди).

Перекрытия обрушились с 5-го по 1-й этажи на площади 150 кв.м. По предварительным данным, обрушение произошло из-за нарушений при проведении ремонта.

На месте работают и представители следственного комитета: по факту обрушения возбуждено уголовное дело.