Неповторимый вкус Ятаи

Съёмочная группа euronews отправилась в Фукуоку, город, расположенный на третьем по величине острове Японского архипелага Кюсю, чтобы познакомиться с подлинным вкусом местной уличной еды. Что делает Фукуоку по-настоящему популярной, так это знаменитые небольшие передвижные продуктовые лавки под открытым небом Ятаи.

0синго Нисимура, шеф-повар и владелец Ятаи: "Мы не можем оставлять Ятаи надолго в одном определенном месте. Мы заранее распределяем между собой места и можем там работать только с 5 часов вечера до 4 утра с разрешения местной администрации".

По всему городу разбросаны десятки Ятаи, но лучшее место, где можно насладиться их типичной атмосферой - это южная часть острова - район Накасу, расположенный вдоль реки Нака, в самом центре города.

0синго Нисимура: "Ятаи в Хакате начали свою работу в 1945 году после войны. В то время уже не было ресторанов, куда жители Фукуоки могли бы отправиться поесть. И вот тогда и зародилась культура Ятаи именного для того, чтобы у людей была возможность поесть привезенную еду. Так все и началось".

В Ятаи могут разместиться примерно восьмь-десять человек. Им предлагаются типичные блюда, такие как темпура, жареный шашлык из курицы, называемый якитори, и супы всех видов.

И, конечно же, надо обязательно попробовать знаменитый Хаката рамен - местное блюдо из тонкой лапши с супом и на основе наваристого бульона из свиных костей. Владелец одной из лавок Ятаи позволил нам самим приготовить Хаката. Оказалось, что это довольно просто и очень вкусно!

Когда солнце садится, эти улочки заполняются туристами, ищущими неповторимый вкус в этой волшебной атмосфере.