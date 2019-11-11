Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку

Известие об отставке президента Боливии Эво Моралеса вызвало бурную радость в рядах оппозиции, массовые выступления которой начались в стране в октябре. Оппозиция не признала результаты прошедших тогда президентских выборов, на которых был переизбран Моралес.

– Бог действительно существует. Эво Моралесу, который причинил стране столько вреда, пришлось бежать через окно. Бог осудит его, когда тому придёт время.

– Мы свободны. Мы смогли наконец избавиться от этого диктатора. Я верю, что мы свободны. Теперь мы можем сказать, что народ сильнее сплочён, чем когда-либо.

Ранее Моралес обвинил оппозицию в попытке госпереворота. Он также объявил о намерении провести в стране новые президентские выборы, но в итоге, под давлением военных, был вынужден уйти со своего поста:

– Выслушав своих друзей из федерации общественных движений и Боливийской федерации профсоюзов, а также выслушав католическую церковь, я решил уйти с поста президента.

Радуясь такому повороту событий, лидер местной оппозиции Луис Фернандо Камача не скрывает своих далеко идущих планов:

– Боливия станет надеждой для всей Латинской Америки, коммунизм уйдёт, и мы обретём свободу и демократию. Мы, боливийцы, возьмём на себя борьбу за Венесуэлу, чтобы восстановить её достоинство, и за другие униженные страны.

Эво Моралес стал первым представителем коренного населения, избранным в Боливии на президентский пост, и занимал его с 2006 года. Три года назад в стране прошёл референдум, на котором большинство высказалось против отмены ограничений на число президентских сроков. Вопреки результатам референдума, Моралес был намерен возглавлять страну четвертый срок подряд – до 2025 года.