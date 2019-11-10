Гонконг: потасовки, драки и аресты

Новый день и новые противостояния демонстрантов со стражами порядка в Гонконге. Потасовки и драки произошли в одном из торговых центров, где сотрудники полиции, в том числе одетые в гражданскую одежду, задерживали участников протеста. Арестованных молодых людей подозревают в совершении актов вандализма. К зданию были стянуты дополнительные полицейские силы.

Манифестанты и сочувствующие им прохожие бросали в правоохранителей то, что им попадалось под руку. Полиция применяла дубинки и слезоточивый газ. Ранее протестующие разгромили кафе Starbucks и учинили беспорядки на железнодорожной станции Шатин.

Акции протеста начались в Гонконге в начале лета, после того, как местные власти собрались внести изменения в закон об экстрадиции. Несмотря на отзыв инициативы, протесты продолжились. По словам активистов, Пекин попирает свободы, гарантированные Гонконгу в рамках курса "одна страна - две системы". Манифестанты также возмущены жесткими действиями полиции.