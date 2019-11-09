В Боливии полицейские присоединились в протестующим

В Боливии несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. По сообщениям местных СМИ, в манифестациях приняли участие десятки сотрудников правоохранительных органов. Тем временем президент республики заявил, что демократический строй в Боливии под угрозой из-за попыток совершить в стране государственный переворот "готовыми к насилию группами", но он намерен отстоять свой пост.

Президент Боливии Эво Моралес: "Правые говорят: "Эво должен уйти в отставку". Я хочу сказать вам, сестры и братья, всей Боливии и всему миру, что я не уйду. Мы были избраны народом, и мы уважаем Конституцию".

Протесты в Боливии вспыхнули после подсчёта голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сегодняшний день. Согласно данным Высшего избирательного суда страны, победу уже в первом туре одержал действующий президент Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает результаты подсчета голосов. После их оглашения в Боливии начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и призвал "народ мирно защищать демократию и конституцию для сохранения стабильности и человеческих жизней".