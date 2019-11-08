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Великобритания

Британцы страдают от наводнений

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  Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Британцы страдают от наводнений
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По меньшей мере один человек погиб в результате наводнений в Великобритании. Труп женщины полиция обнаружила у берега реки Деруэнт, недалеко от Дарли-Дейл в графстве Дербишир. В Шеффилде пожарные эвакуировали на лодках порядка ста человек, оказавшихся в ловушке в одном из местных супермаркете. Помимо этого в районе Шеффилда были закрыты несколько магистралей, нарушено железнодорожное сообщение.

Из-за дождей в центральной и северной Англии власти сделали порядка 150 предупреждений. Жителей пострадавших от ливней населенных пунктов, попросили покинуть свои дома и переместиться в безопасные места.

Непростая ситуация сложилась близ города Донкастер (графство Южный Йоркшир), где уровень реки Дон поднялся до рекордных значений. Синоптики предупреждают, что в субботу проливные дожди пройдут на востоке Северной Ирландии.

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