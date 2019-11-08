Британцы страдают от наводнений

По меньшей мере один человек погиб в результате наводнений в Великобритании. Труп женщины полиция обнаружила у берега реки Деруэнт, недалеко от Дарли-Дейл в графстве Дербишир. В Шеффилде пожарные эвакуировали на лодках порядка ста человек, оказавшихся в ловушке в одном из местных супермаркете. Помимо этого в районе Шеффилда были закрыты несколько магистралей, нарушено железнодорожное сообщение.

Из-за дождей в центральной и северной Англии власти сделали порядка 150 предупреждений. Жителей пострадавших от ливней населенных пунктов, попросили покинуть свои дома и переместиться в безопасные места.

Непростая ситуация сложилась близ города Донкастер (графство Южный Йоркшир), где уровень реки Дон поднялся до рекордных значений. Синоптики предупреждают, что в субботу проливные дожди пройдут на востоке Северной Ирландии.