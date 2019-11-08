Новые стены в Европе после Берлинской

Программу «О положении Союза» ведёт Даррен Маккафри:

"Прошло 30 лет с тех пор, как берлинцы разрушили стену, которая разделяла город, по страну и символизировала разделенную Европу. Здесь, в Брюсселе, евродепутаты и простые люди поделились с нами воспоминаниями о той исторической ночи.

За минувшие годы в ЕС построено около тысячи километров новых пограничных стен и заборов, чтобы не впускать беженцев и мигрантов. Эту деятельность, усилившуюся с 2015 года, щедро финансируют государства и весь Союз.

В составлении доклада под названием "Стеностроительный бизнес" участвовал сотрудник Транснационального института со штаб-квартирой в Амстердаме:

"Одна из причин, почему Европа отгораживается от мигрантов, заключается в том, что ряд компаний извлекают из этого выгоду, - сказал Ник Бакстон. - На обеспечении безопасности и укреплении границ по всей Европе особенно наживаются производители оружия — такие, как Thales, Airbus, Leonardo. Они строят различные виды стен - не только по суше, но и по воде. Они помогают проводить морские операции, чтобы не допускать высадку беженцев на берега Европы».

В докладе говорится, что такие компании получили значительную часть от 900 миллионов евро, потраченных странами ЕС на стены и заборы после окончания "холодной войны".

Еврокомиссия рекомендует выделить в семилетнем бюджете ЕС 8,02 млрд евро в Фонд интегрированного управления границами, 11,27 млрд на пограничное агентство Frontex и не менее 1,9 млрд на базу личных данных.

«Стены долго не стоят, но нужно ограничить строительство новых, - продолжал Ник Бакстон. - Нужно искать ответы на первоначальные социальные и экологические причины, по которым люди вынуждены бежать из родных мест и покидать свои дома".