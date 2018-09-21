О “брексите” и мигрантах под Моцарта. Север и остальная Ирландия. Берт и Эрни

«Перед началом рабочего ужина лидеров ЕС в Зальцбурге звучала музыкальная интерлюдия. Можно было расслабиться и наслаждаться Моцартом. Меломаны говорят, что он помогает снять стресс, успокоить ум и тело, исцелиться и медитировать.

Австрийские хозяева делали всё, чтобы лидеры чувствовали себя комфортно и, кто знает, были более готовы идти на компромиссы. Помогла ли музыкальная терапия смягчить позиции за столом по некоторым сложным вопросам, посмотрим.

А самым сложным и срочным вопросом был “брексит”, на который пока нет ответа.

Спустя более двух лет после референдума, до сих пор неясно, как британское правительство намерено организовать выход страны из Европейского Союза.

Граница между Ирландией и Северной Ирландией, единственная сухопутная граница, которую островное королевство будет иметь с ЕС, создает самую сильную головную боль.

Нужно ли удерживать Северную Ирландию под экономическим надзором ЕС, чтобы граница оставалась открытой для торговли, как того хочет ЕС? Или британская провинция должна покинуть единый рынок вместе с остальными частями Соединённого королевства, как это предпочитает Лондон?

Последний будет вынужден восстановить «жёсткую» границу между Ирландией и Северной Ирландией, а этого никто не хочет.

Нужно слушать много Моцарта, чтобы найти с этим компромисс!

Кроме этого, конечно, обсуждалась упрямая проблема миграции, которая стала постоянной темой саммитов ЕС.

Прошло три года после пика кризиса с беженцами, но устойчивого решения до сих пор не видно. Или, говорят на казённом языке: «Несмотря на агрессивную риторику, всё движется в правильном направлении».

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказал интересную мысль о необходимости более тесного сотрудничества со странами Африки, чтобы пресечь нелегальную миграцию. Критики отмечают, что даже через три года после пика кризиса с беженцами, европейские лидеры не разработали план устойчивого долгосрочного решения. За последние три года только усиливались политические дебаты и разногласия в Евросоюзе – между Севером и Югом, Востоком и Западом, левыми и правыми.

По иронии судьбы, число нелегальных мигрантов резко сократилось, до уровня перед началом кризиса 2015 года, когда в Европу перебралось более миллиона беженцев и мигрантов.

В первые восемь месяцев 2018 года власти зафиксировали только около 90 тыс пересечений границы в ЕС без разрешения.

Но это не значит, что на можно успокоиться. Напротив. Некоторые желающие получить убежище в Европе, оказались в ужасающей ситуации.

А сейчас кое-что на совсем другою тему.

Вы помните этих парней? Берт и Эрни, два легендарных персонажа “Улицы Сезам”.

Хотите верьте, хотите нет, они были в заголовах новостей на минувшей неделе, хотя даже любители этой детской телепрограммы уже давно о них не слышали.

Продюсеры «Улицы Сезам» посчитали своим долгом официально опревергнуть предположения о том, что Берт и Эрни – на самом деле геи.

Студия «Сезам” объявила, что персонажи обладают многими человеческими чертами, но «остаются куклами» и не имеют сексуальной ориентации.

Это сделано в ответ на интервью с одним из авторов “Улицы Сезам”, сказавшим, что всегда воспринимал их как любовников. Другие создатели шоу, сказали, однако, что пара – просто хорошие друзья.

Противоречивые заявления о том, гомосексуалисты это или нет, вызвали оживленную дискуссию в соцсетях. Я хочу просто добавить: а имеет ли значение на самом деле?”