Rendez-vous: лучшие экспозиции в Европе на этой неделе

К дате ухода из жизни Нельсона Манделы в Берлине приурочена экспозиция, рассказывающая о жизни выдающегося политика, борца с апартеидом, впоследствии лауреата Нобелевской премии и лидера Южной Африки. Представлены артефакты, малоизвестные широкой публике.

Рим празднует свою роскошь и величие, показывая работы знаменитого ювелира, скульптора и литейщика Луиджи Валадье.

Одно время этот итальянец с французскими корнями был главным поставщиком ювелирных украшений знаменитой семьи Боргезе. Экспозиция открыта до начала февраля.

Самая известная работа Олафура Элиассона - инсталляция "The Weather Project" - находится в Tate Modern. Там же в эти дни организована ретроспектива этого автора.

Элиассон рассматривает мир холистически. Он соединяет жанры искусства, научные изыскания и природные явления, создавая новую среду для художественного высказывания.