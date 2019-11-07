Европу сегодня разделяет больше стен, чем в эпоху "холодной войны"

Берлинская стена пала 30 лет назад, но с тех пор в Европе появилось около 1000 километров новых стен и заграждений. Эти конструкции примерно в 6 раз длиннее Берлинской стены. По данным исследования, опубликованного Транснациональным институтом в Амстердаме, большая часть заграждений была построена после 2015 года. Их появление связано с началом миграционного кризиса в ЕС и с войной в Сирии.

"В этот раз Европу разделяет больше не идеология, а страх перед беженцами и мигрантами – одними из самых беззащитных людей в мире", - говорится в докладе.

За эти годы новые стены и заборы появились:

- в испанских анклавах Сеута и Мелилья, расположенных в северной Африке

- на границе Турции и Греции и Турции и Болгарии

- между Грецией и Северной Македонией

- на границе Венгрии и Сербии и Венгрии и Хорватии

- на границе России с Латвией, Норвегией, Эстонией и Литвой

- в Кале на севере Франции, а также в ряде других районов Европы.

Авторы доклада добавляют, что "стены" существуют не только на суше, но и на море: патрули инспектируют просторы Средиземного моря – это около 4750 километров. Кроме того, в докладе упоминаются и так называемые "виртуальные" границы - системы пограничного контроля.

По оценкам исследовательского центра, на мировом уровне на охрану границ в 2018 году было потрачено около 17,5 млрд евро, и ожидается, что в ближайшей перспективе эта цифра будет расти на 8% каждый год.

Европейские страны со времен окончания "холодной войны" потратили около миллиарда евро на строительство пограничных стен и заграждений. Помимо этого, на эти цели в период с 2007 по 2013 годы Фонд внешних границ ЕС выделил 1,7 млрд евро, а Фонд внутренней безопасности с 2014 по 2020 годы – 2,76 млрд.

Европейская комиссия в ближайшие годы планирует выделить еще более 20 млрд на обеспечение безопасности на границах (основную часть этих денег получит Frontex - агентство Европейского союза по безопасности внешних границ).

Главными бенефициарами в Европе, по данным доклада, стали такие компании, как Thales, Leonardo и Airbus, которые производят оборудование, используемое для патрулирования сухопутных и морских границ, включая вертолеты, датчики и радары.

В список попала также испанская компания European Security Fencing. Она производит колючую проволоку, которая используется при возведении заграждений в Сеуте, Мелилье, Кале, а также вдоль границ Венгрии и Сербии, Болгарии и Турции, Австрии и Словении.