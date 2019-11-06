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Россия

Литературный критик Лев Аннинский умер в возрасте 85 лет

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 Euronews и ТАСС
Литературный критик Лев Аннинский умер в возрасте 85 лет
Авторское право
Dmitry Rozhkov
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Литературный критик, писатель, публицист Лев Аннинский умер в возрасте 85 лет, сообщил в среду журналист Александр Архангельский.

"Он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно, что потом станет нормой, но эту норму задал он - вместе с двумя-тремя сверстниками", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Лев Александрович Аннинский (настоящая фамилия - Иванов-Аннинский) родился 7 апреля 1934 г. в Ростове-на-Дону. Еще в восьмом классе решил, что будет заниматься русской литературой. Окончил филологический факультет МГУ, после чего был распределен в аспирантуру.

Лев Аннинский известен как автор книг о литературе и кино. Он работал в таких изданиях, как "Литературная газета" и журнал "Знамя". Аннинский был автором и ведущим ряда передач на на телеканале Культура, несколько раз становился лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в номинациях: "Лучший сценарист", "Телевизионный документальный сериал".

В Клубе писателей Центрального дома литераторов сообщили, что панихида по Аннинскому состоится 8 ноября в 12:00 МСК.

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