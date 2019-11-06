"Хотел украть часы": раскрыто дело об ограблении Месута Озила

Второй подозреваемый признался в попытке ограбления футболистов лондонского клуба "Арсенал" Месута Озила и Сеада Колашинаца этим летом.

По признанию 26-летнего Джордана Нортовера в суде, он намеревался забрать часы спортсменов.

Инцидент произошел в районе Хампстед на северо-западе британского столицы. На машину футболистов напала банда на скутерах, вооружённая ножами. Колашинац бросился на грабителей и отогнал их от автомобиля. В то время как Озил побежал в ближайший ресторан за помощью. Нападавшие преследовали игрока, но затем скрылись.

Из-за неоднократных угроз со стороны бандитской группировки футболисты находились под круглосуточной охраной.

В связи с инцидентом футболисты пропустили первые матчи нового сезона английской Премьер-лиги

Ранее в октябре подельник Нортовера 30-летний Эшли Смит также признался в соучастии в преступлении.