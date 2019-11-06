Слишком жёстко или слишком мягко?

Ужесточение миграционной политики Парижа не вызвало позитивных откликов у оппозиции. Одни называют меры слишком жёсткими, другие, наоборот, недостаточными. Планы ограничить трудовую миграцию правительство страны представляет как поиск равновесия между правами и обязанностями приезжих.

Эдуар Филипп, премьер-министр Франции:

«Главная цель этих нововведений — вернуть нам контроль над миграционной политикой. Это значит, что мы сможем обозначить и сделать ясный выбор в области иммиграции и интеграции».

Париж введёт квоты на трудовую миграцию: госслужбы будут оценивать потребность в работниках тех или иных профессий в каждом регионе и обновлять такие списки каждый год.

Среди других мер — отсрочка медицинской страховки для приезжих: если раньше мигрант мог почти сразу рассчитывать на бесплатную помощь, то теперь придётся ждать полгода-год. Кроме того, Париж обещает серьёзно взяться за борьбу со злоупотреблениями в сфере регистрации и обслуживания мигрантов.

Правые считают меры совершенно недостаточными и предпринятыми не в том направлении. По данным французских СМИ, с начала этого года Париж выдал порядка 250 тысяч видов на жительство для приезжих из-за пределов Евросоюза. Из них трудовых мигрантов лишь 33 тысячи.

Мюриэль Пенико, министр труда Франции:

«Идея трудовой миграции и квот на неё — закрыть бреши, компенсировать недостаток рабочей силы и квалифицированных работников. Очевидно, наш приоритет — дать молодым французам возможность получить работу. И лишь после этого закрывать бреши».

Правозащитники называют меры «опасной и болезненной уступкой правому электорату» и напоминают, что ещё два года назад президент Макрон выступал против подобных перемен.

Ален Фонтэн, владелец ресторана:

«У нас работают мигранты, иностранцы. Выгодно ли это нам? За равную работу и оплата равная. Так что с финансовой точки зрения здесь никакой выгоды».

Аннелиз Боржес, Euronews:

«Мнения французов по поводу законопроекта разделились. Одни называют эти меры слишком жёсткими, а другие считают их наоборот недостаточными. Французское правительство так или иначе готово реализовать проект в самое ближайшее время. Премьер-министр Эдуар Филипп заявляет, что документ может быть одобрен уже концу года».