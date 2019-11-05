Споры о проекте бюджета ЕС

Обсуждение проекта проекта бюджета ЕС на финансовый период с 2021 по 2027 год с каждым дн`ём вызывает все больше конфликтов.

Премьер-министры стран Вишеградской группы отвергли предлагаемый проект. По словам главы правительства Чехии Андрея Бабиша, он нарушает принципы справедливости.

Во вторник Прага стала площадкой для саммита группы "Друзей политики сплочения", в которую в основном входят страны Восточной и Южной Европы и встречи премьеров "Вишеградской четвёрки", так как в этом региональном объединении Чехии, Словакии, Венгрии и Польши председательствует Чехия.

Участники саммита отвергли предложение Еврокомиссии сократить в бюджете ЕС на 10% объём средств, направляемых на реализацию политики сплочения стран организации.

Премьер-министр Венгрии заявил, что если документ будет принят, то богатые страны станут ещё богаче, а бедные — беднее, так как он предусматривает значительное свёртывание финансовой поддержки менее развитых стран ЕС.

За счёт сокращения помощи отстающим странам и финансирования фонда региональной политики предлагается, в частности, увеличить вклады в строительство "зелёной" экономики.

Виктор Орбан отметил: "Мы готовы готовы к 2050 году построить экономику с нулевым балансом выбросов углерода, но мы хотим для этого видеть в бюджете справедливый финансовый план. Я повторяю — мы считаем этот проект бюджета несправедливым по всем статьям. Мы хотим получить честный и справедливый бюджет".

В декларации по итогам саммита выражено требование о пересмотре действующей системы отчислений стран ЕС в бюджет организации.

Из Праги передаёт корреспондент Euronews Адам Мадьяр: "У участников этой встречи много разногласий, но их объединяет одно: они уверены, что политика сплочения играет ключевую роль в будущем ЕС и поэтому нельзя сокращать её финансирование".