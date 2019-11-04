Правительство Лудовика Орбина одобрено парламентом Румынии

У Румынии новое правительство.

Парламент страны большинством голосов одобрил состав и программу нового кабмина во главе с

Лудовиком Орбаном.

За новый кабинет высказались 240 депутатов и сенаторов при необходимых 233.

Правительство Орбана состоит в основном из членов Национально-либеральной партии. Оно не опирается на парламентское большинство. Получить вотум доверия либералам удалось благодаря поддержке небольших парламентских групп.

При этом члены партии "Про-Румыния" и Социал-демократической партии, отстраненной от власти во главе с бывшим премьер-министром Виорикой Дэнчилэ месяц назад, бойкотировали голосование.

Формирование нового кабмина Румынии может помочь вывести страну из политического кризиса, а также дает надежду Брюсселю.

Новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен должен был приступить к работе 1 ноября.

Но из-за неодобрения трех из 27 кандидатов в еврокомиссары (от Франции, Венгрии и Румынии) срок был сдвинут на начало декабря.

Лудовик Орбан обещает в кратчайшие сроки предложить нового кандидата.