Дело ЕС против США в ВТО

На открытых слушаниях во Всемирной торговой организации Европейский союз пожаловался на Соединённые Штаты за введенные ими в 2018 году пошлины на импорт металлов. В то время президент Дональд Трамп оправдывал эту меру соображениям национальной безопасности.

Помимо, ЕС целый ряд отдельных стран, затронутых подобными мерами США, намерены возбудить против них дела в женевской штаб-квартире.

Учитывая сложность взаимных претензий, ВТО сможет разобраться в них и огласить свои решения не раньше осени 2020 года.

Между тем, Америка готовится ввести тарифы на европейские автомобили.

Министр торговли США Уилбур Росс допустил, что этого не потребуется после того как он провёл «хорошие переговоры» непосредственно с автопроизводителями в ЕС, Японии и других странах. Скорее всего, они обещали ему крупные инвестиции.

В мае Вашингтон отложил введение новых пошлин на время проведения своих переговоров с Брюсселем и Токио.

В октябре США заключили с Японией соглашение, которое исключает такие тарифы на машины. ЕС пока этого не добился.