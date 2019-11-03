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Украина

В районе разведения сил в Донбассе укрепляют позиции?

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  Ирина Александрова 
В районе разведения сил в Донбассе укрепляют позиции?
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Украинские военные с сегодняшнего дня намерены отменить режим ограничений на перемещение местных жителей в районе разведения в Золотом в Донбассе. В то же время агентство Рейтер сообщает о строительстве здесь новых укреплений.

Ранее украинская армия и противники Киева отвели войска от линии соприкосновения в районе города Золотое. Это было подтверждено обеими сторонами, а также сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В ОБСЕ отметили, что это способствует мирному урегулированию конфликта. Процесс отвода сил в районе населtнного пункта Золотое начался 29 октября.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, с середины апреля 2014 г. по середину мая 2019 г. в результате вооруженного противостояния на востоке страны погибли более 3 тысяч гражданских лиц, общее число раненых среди гражданского населения составило 7-9 тысяч человек.

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