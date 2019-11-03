Победители Нью-Йоркского марафона

Кенийские легкоатлеты Джеффри Кипсанг Камворор и Джойсилин Джепкосгеи стали победителями ежегодного Нью-Йоркского марафона, который традиционно проводится в первое воскресенье ноября.

Джеффри Кипсанг Камворор вернул себе чемпионский титул, завоеванный в 2017 году, с результатом в 2 часа 8 минут 13 секунд. На втором месте — кениец Альберт Корир, на третьем — эфиоп Гирма Бекеле Гебре.

Джепкосгеи дебютировала на соревнованиях и пришла к финишу за 2 часа 22 минуты 38 секунд, опередив четырехкратную победительницу марафона кенийку Мэри Джепкосгеи Кейтани. Третьей стала эфиопка Рути Ага.

В марафоне, протяженность которого составляет чуть более 42 километров, приняли участие более 50 тысяч человек, в том числе бегуны из 128 стран мира.

Трасса марафона проходит через все районы Нью-Йорка.