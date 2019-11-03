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Швейцария

Скончалась Мари Лафоре

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  Вероника Доваль 
Скончалась Мари Лафоре
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В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Впервые она выступила на большой сцене в 19 лет в конкурсе "Рождение звезды" на одном из французских телеканалов. К 23 годам приобрела популярность на эстраде. В 1978 году переехала в Швейцарию и получила гражданство этой страны.

В свое время в СССР одной из песен Лафоре, получивших большую популярность, стала Manchester et Liverpool, мелодия которой в исполнении инструментального оркестра Франка Пурселя в течении нескольких десятилетий ежедневно сопровождала прогноз погоды в телевизионной программе "Время".

Мари Лафоре также снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых - "Спрут-3", "Нежность", "На ярком солнце". Коллегами по съемочной площадке актрисы в том числе были Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.

Видеомонтаж • Вероника Доваль