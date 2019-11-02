Борьба за голоса: в Великобритании в разгаре предвыборные кампании

Предвыборная кампания лидера лейбористов Джереми Корбина в Великобритании, как и ожидалось, началась с критики политики правительства консерваторов во главе с Борисом Джонсоном. Выступая в Суиндоне, в графстве Уилтшир, Корбин назвал политическим трюком тори в преддверии выборов запрет на добычу углеводородов методом фрекинга. Но главным рычагом давления на избирателей как и прежде для лидера лейбористов была угроза выхода Великобритании из ЕС без сделки.

По его мнению, жесткий "брексит" приведет к невыгодному для страны торговому соглашению с США, которое в первую очередь ударит по системе здравоохранения Великобритании.

Осуществление жесткого "брексита" на руку Дональду Трампу, на руку соглашению о свободной торговле с США, вместе с полномочиями по защите инвесторов и желанием взять на себя наши государственные услуги Джереми Корбин лидер лейбористов

Но если верить газете "Таймс", Борис Джонсон, кажется, пошел на попятную и исключил из предвыборного манифеста выход страны из ЕС без сделки. По мнению СМИ, пошел на этот шаг премьер-министр с целью переманить часть избирателей у "Либеральных демократов".

Что не понравилось лидеру партии "Брексит" Найджелу Фаражу. Чье предложение об альянсе с тори Джонсон ранее отклонил.

Третья по популярности партия Великобритании Либеральные демократы может пошатнуть лидирующие позиции партии Джонсона.

Джо Суинсон, ведущая либдемов на выборы, четко обозначила место своей партии в лагере противников "брексита"

Какой мы выбираем путь для себя в ближайшие годы? У нас до сих пор есть выбор остаться в составе Европейского союза Джо Суинсон лидер "Либеральных демократов"

Неплохие шансы и у Шотландской национальной партии. Ее цель - проведение еще одного референдума о независимости. Выступая на митинге в Глазго, лидер партии Никола Стерджен заявила, что обретение независимости достижимо.

"Пришло время для Шотландии выбрать наше собственное будущее, пришло время для Шотландии стать независимой страной", - сказала она.

По последним данным опросов, рейтинг консерваторов - 40%, лейбористов - 28%, либдемов - 14% и партии "Брексит" - 11%.