Google займётся фитнесом

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet, покупает производителя фитнес-трекеров и умных браслетов Fitbit за более чем 2 млрд долларов.
Цель крупнейшего интернет-поисковика - подвинуть на рынке безоговорочных лидеров в лице Apple и Samsung.
Ранее Google разработал операционную систему Wear для "умных" часов, но сами устройства до сих пор не выпускал.
Новость о покупке вызвала озабоченность по поводу защиты личных данных.
В своем пресс-релизе Fitbit заверила о защите персональной информации пользователей от ее передачи рекламному сервису Google
Вторит производителю фитнес-гаджетов и сам Google, говоря о предоставлении пользователям Fitbit выбора касательно сохранения или удаления их данных.
Но аналитики говорят, что ценность Fitbit будет заключаться именно в его данных о состоянии здоровья пользователей.
Производитель фитнес-трекеров уже поднимал вопрос об уязвимости конфиденциальности в прошлом: в 2011 данные о сексуальной активности пользователей этих устройств оказались общедоступными.
Ранее на этой неделе на фоне новостей о финализации сделки, британские лейбористы обратились в антимонопольную службу с призывом заблокировать поглощение, называя его "захватом данных".
Fitbit сотрудничает с медицинскими страховщиками и занимается скрытыми приобретениями на рынке здравоохранения.
Фитнес-трекеры Fitbit и другие его устройства отслеживают ежедневные передвижения пользователей и сожженные калории. Они также измеряют количество пройденных этажей, продолжительность и качество сна, а также частоту сердечных сокращений.