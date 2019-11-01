Google займётся фитнесом

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet, покупает производителя фитнес-трекеров и умных браслетов Fitbit за более чем 2 млрд долларов.

Цель крупнейшего интернет-поисковика - подвинуть на рынке безоговорочных лидеров в лице Apple и Samsung.

Ранее Google разработал операционную систему Wear для "умных" часов, но сами устройства до сих пор не выпускал.

Новость о покупке вызвала озабоченность по поводу защиты личных данных.

В своем пресс-релизе Fitbit заверила о защите персональной информации пользователей от ее передачи рекламному сервису Google

Вторит производителю фитнес-гаджетов и сам Google, говоря о предоставлении пользователям Fitbit выбора касательно сохранения или удаления их данных.

Но аналитики говорят, что ценность Fitbit будет заключаться именно в его данных о состоянии здоровья пользователей.

Производитель фитнес-трекеров уже поднимал вопрос об уязвимости конфиденциальности в прошлом: в 2011 данные о сексуальной активности пользователей этих устройств оказались общедоступными.

Ранее на этой неделе на фоне новостей о финализации сделки, британские лейбористы обратились в антимонопольную службу с призывом заблокировать поглощение, называя его "захватом данных".

Fitbit сотрудничает с медицинскими страховщиками и занимается скрытыми приобретениями на рынке здравоохранения.

Фитнес-трекеры Fitbit и другие его устройства отслеживают ежедневные передвижения пользователей и сожженные калории. Они также измеряют количество пройденных этажей, продолжительность и качество сна, а также частоту сердечных сокращений.